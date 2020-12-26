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- Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti
Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda yaptığı dereceyle olimpiyat A barajını geçti.
- AA
- 26.12.2020 - 23:25
- Güncelleme : 26.12.2020 - 23:39
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.
GENÇLERDE DÜNYA REKORUNU KIRMIŞTI
Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.