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    Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

    Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti

    Milli yüzücü Merve Tuncel, Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları'nda yaptığı dereceyle olimpiyat A barajını geçti.
    • AA
    • 26.12.2020 - 23:25
    • Güncelleme : 26.12.2020 - 23:39
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    Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ENKA sporcusu Merve Tuncel, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 400 metre serbest yarışta 4.06.83'lük derecesiyle olimpiyat A barajını geçmeyi başardı.

    GENÇLERDE DÜNYA REKORUNU KIRMIŞTI

    Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbestte 15.45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırmıştı.

    Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti #1

    Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti #2Milli yüzücü Merve Tuncel, olimpiyat A barajını geçti #3

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