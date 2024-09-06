Milliler 10 kişi kaldı! Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü A Milli Futbol Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı UEFA Uluslar Ligi ilk maçının 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Böylelikle Barış Alper, kariyerindeki ilk kırmızı kartı gördü.

Haber Merkezi

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki macerası başladı.

Milliler, Uluslar B Ligi 4. Grup ilk mücadelesinde Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

BARIŞ ALPER KIRMIZI GÖRDÜ

Bu kritik müsabakanın ikinci yarısında ise milliler, 10 kişi kaldı.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıda kırmızı kart gördü.

Böylelikle 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.

KARTLAR NASIL ÇIKTI?

Dakikalar 29'u gösterdiğinde Milli Takımımızda Barış Alper, ceza sahasında yerde kalınca penaltı bekledi. Maçın hakemi devam dedi.

Bu pozisyonun ardından ise iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Türkiye'de Barış Alper, rakibiyle yaşadığı tartışma sonrasında sarı kart gördü.

62. dakikada ise Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

İZLANDA MAÇINDA YOK

Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak.

Ay-yıldızlılar, 9 Eylül'de İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek.