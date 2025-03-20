Milliler maç sonu büyük sevinç yaşadı
İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde karşılaştığı Macaristan'ı 3-1'lik skorla yenerek, rövanş öncesinde avantaj sağladı.

Son düdüğün çalmasının ardından futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Futbolcular, bütün tribünlere giderek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

TARAFTARLARA 3'LÜ ÇEKTİRDİLER

Daha sonra kale arkasında kol kola giren futbolcular ve teknik ekip hep birlikte taraftarlara 3'lü çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editor