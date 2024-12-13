Mircea Lucescu: Türkiye'nin grubu zor falan değil

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı.

A Milli Takımımız; İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi, Gürcistan ve Bulgaristan'ın yer aldığı E Grubu'na düştü.

Eşleşmelerin belli olmasının ardından ise Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu.

"İSPANYA GELİRSE ZOR OLABİLİR"

Daha önce A Milli Takım, Galatasaray ve Beşiktaş'ta görev alan Lucescu, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki grubunu değerlendirdi.

Türkiye'nin zor bir gruba düşmediğini söyleyen Lucescu, şunları dedi:

Roma'dayken Montella'ya karşı oynadım ve kendisini çok başarılı buluyorum. Türkiye favorilerden birisi olabilir, çok iyi oyuncuları var. Zor grup mu? Zor grup dediğiniz nedir ki? Gürcistan'ı zaten yendiniz. İspanya gelirse zor olabilir.

"SAVAŞMAK VE MÜCADELE ETMEK ZORUNDASINIZ"

Mücadelenin önemine dikkat çeken Lucescu, şu sözleri sarf etti:

MONTELLA NELER DEMİŞTİ?

Zor bir kura çektiklerini söyleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, şunları demişti:

Belki en zor gruplardan birisindeyiz ama her takım için hazırız, rakip fark etmez. İspanya, son Avrupa şampiyonu. Üçüncü torbadan yine zor bir rakip olan Gürcistan'ı çektik. Dördüncü torbadan da o torbanın en yüksekli takımı olan Bulgaristan geldi. Ancak bizim hiçbir bahanemiz yok, belki iyi takımlarla oynamak oyuncuları daha çok motive eder.