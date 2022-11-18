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Mısır, Belçika karşısında galip
Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika, hazırlık maçında Mısır'a 2-1 mağlup oldu. Mısır'ın galibiyet gollerini Mostafa Mohamed ve Trezeguet kaydetti.
- 18.11.2022 - 20:45
Mısır, hazırlık karşılaşmasında 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mısır, 2-1'lik skorla kazandı.
Galibiyet golleri Mohammed ve Trezeguet'ten
Karşılaşmada Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.
Mısır'da Mustafa Muhammed 73, Trezeguet 88 dakika sahada kaldı.
Batshuayi ve Mertens süre aldı
Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens ise ikinci yarının başında oyuna girdi.