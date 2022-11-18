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    Mısır, Belçika karşısında galip

    Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika, hazırlık maçında Mısır'a 2-1 mağlup oldu. Mısır'ın galibiyet gollerini Mostafa Mohamed ve Trezeguet kaydetti.
    • 18.11.2022 - 20:45
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    Mısır, Belçika karşısında galip

    Mısır, hazırlık karşılaşmasında 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mısır, 2-1'lik skorla kazandı.

    Galibiyet golleri Mohammed ve Trezeguet'ten

    Karşılaşmada Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet attı. Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

    Mısır'da Mustafa Muhammed 73, Trezeguet 88 dakika sahada kaldı.

    Mısır, Belçika karşısında galip #1

    Batshuayi ve Mertens süre aldı

    Belçika'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin santrforu Michy Batshuayi, ilk yarının sonunda oyundan çıktı. Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Dries Mertens ise ikinci yarının başında oyuna girdi.

    Mısır, Belçika karşısında galip #2

    Mısır, Belçika karşısında galip #3

    Mısır, Belçika karşısında galip #4


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