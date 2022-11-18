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Mısır, Belçika karşısında galip

Mısır, Belçika karşısında galip

Dünya Kupası'nda mücadele edecek Belçika, hazırlık maçında Mısır'a 2-1 mağlup oldu. Mısır'ın galibiyet gollerini Mostafa Mohamed ve Trezeguet kaydetti.