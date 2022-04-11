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    Mısır, Carlos Queiroz ile yolları ayırdı

    Mısır Milli Futbol Takımı'nda, Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz ile yollar ayrıldı.
    • 11.04.2022 - 20:29
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    Mısır, Carlos Queiroz ile yolları ayırdı

    Mısır Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Queiroz ile varılan karşılıklı anlaşmanın ardından yolların ayrıldığı belirtilip, 69 yaşındaki teknik direktöre yeni kariyerinde başarı dilendi.

    Queiroz yönetiminde Mısır, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'e elenerek Katar'da düzenlenecek finallere katılamamıştı.

    Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda finale kalmasına rağmen yine Senegal'e elenerek kupaya uzanamamıştı.

    Mısır, Carlos Queiroz ile yolları ayırdı #1

    Real Madrid gibi büyük kulüpleri de çalıştırmıştı

    Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Real Madrid ve Sporting Lizbon gibi önemli kulüpleri çalıştıran Queiroz, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Portekiz, İran ve Kolombiya milli takımlarında da görev almıştı.

    Mısır, Carlos Queiroz ile yolları ayırdı #2


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