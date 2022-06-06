Mohamed attı, Mısır kazandı

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Kahire Uluslararası Stadyum'da Gine'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip, Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed'in attığı golle 1-0 kazandı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Mısır, Kahire Uluslararası Stadyum'da Gine'yi ağırladı.

Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohamed, Mısır'ın Gine'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada ülkesinin galibiyet golünü attı ve 3 puanı takımının hanesine yazdırdı.

87'de girdi golünü attı

24 yaşındaki golcü fubolcu 87. dakikada Mısır adına sahneye çıktı ve galibiyet golünü atarak ülkesi adına kritik bir galibiyetin mimarın oldu.

Maça ilk 11'de başlamamasına rağmen Mostafa Mohamed, 65'te Zizo'nun yerine oyuna dahil olarak skora da katkı vermesini bildi.