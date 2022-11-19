Mohamed Salah, kadın görevlinin elini sıkmadı

Belçika ile hazırlık maçında karşılaşan Mısır'da takımın yıldız futbolcusu Mohamed Salah, milli maçtan sonra elini uzatan kadın görevlinin elini sıkmadı.

Mısır, dün akşam hazırlık karşılaşmasında 2022 Katar Dünya Kupası'nda mücadele edecek güçlü rakibi Belçika ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Mısır, 2-1'lik skorla kazandı.

Goller tanıdık isimlerden

Karşılaşmada Mısır'a galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohammed ve 46. dakikada Trabzonspor'un kanat oyuncusu Trezeguet attı.

Belçika'nın tek golü ise 76. dakikada Lois Openda'dan geldi.

Görevlinin eli havada kaldı

Mohamed Salah, Mısır'ın 2-1 galip geldiği Belçika karşılaşmasından sonra elini uzatan kadın görevlinin elini sıkmadı.

Taraftarların ve kameraların önünde eli havada kalan kadının mahcubiyeti gözlerden kaçmadı.

Salah'ın yaptığı bu hareket sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir takım taraftarlar Salah'ı eleştirirken bazıları da yıldız oyuncuya destek oldu.