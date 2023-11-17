Montella: Almanya'daki Türkleri de gururlandırmak istiyoruz Almanya ile oynanacak özel maç öncesi açkıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, güzel bir test olacak maçta milyonlarca Türk'ün de desteğini hissedeceklerini söyledi.

AA & Ensonhaber

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Almanya ile oynanacak özel maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Söyüncü,

Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz.

dedi.

"Her şey yolunda"

Montella,

Her şey yolunda. Biraz soğuk sadece ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türk'ün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir karışım yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi belirleyeceğiz.

şeklinde konuştu.

"Arda'nın neler hissettiğini biliyorum"

Real Madrid'e transfer olan ve sakatlığı sebebiyle henüz resmi bir karşılaşmaya çıkan Arda Güler'in milli takımda ne zaman süre almaya başlayabileceği hakkında sorulan bir soruyu da yanıtlayan Montella,

Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor. Umarım yakın zamanda kendisini milli takımda da görürüz.

ifadelerini kullandı.

"Almanya'daki Türkleri de gururlandırmak istiyoruz"

Montella,

Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. EURO 2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz.

dedi.

"Yusuf Yazıcı komple bir oyuncu"

Yusuf Yazıcı'nın kadroya çağırılması hakkında da konuşan Montella,

Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın ise nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım.

sözlerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü,

Milli takımdaki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede oyuncular. Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz.

şeklinde konuştu.