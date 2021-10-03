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    Morutan ilk kez milli takım daveti aldı

    Morutan ilk kez milli takım daveti aldı

    Galatasaray'ın Romanyalı oyuncusu Olimpiu Morutan, ilk kez milli takıma davet edildi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 12:14
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    Transfer sezonunda kadrosunu gençleştiren Galatasaray, genç oyuncularla yoluna devam ediyor.

    Yeni transferlerden en çok göze çarpan isim ise Rumen oyuncu Olimpiu Morutan. Sarı-kırmızılıların yeni Hagi'si olarak anılan genç oyuncu gösterdiği performansla alkış aldı.

    Morutan'ın bu performansı Romanya Milli Takımı tarafından da fark edildi.

    Morutan ilk kez milli takım daveti aldı #1

    İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA

    Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan, Almanya ile deplasmanda yapılacak maç öncesi Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

    Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.

    Morutan ilk kez milli takım daveti aldı #2

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