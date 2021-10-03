Morutan ilk kez milli takım daveti aldı

Galatasaray'ın Romanyalı oyuncusu Olimpiu Morutan, ilk kez milli takıma davet edildi.

Transfer sezonunda kadrosunu gençleştiren Galatasaray, genç oyuncularla yoluna devam ediyor.

Yeni transferlerden en çok göze çarpan isim ise Rumen oyuncu Olimpiu Morutan. Sarı-kırmızılıların yeni Hagi'si olarak anılan genç oyuncu gösterdiği performansla alkış aldı.

Morutan'ın bu performansı Romanya Milli Takımı tarafından da fark edildi.

İLK KEZ MİLLİ TAKIMDA

Galatasaray'ın yeni transferleri Cicaldau ve Morutan, Almanya ile deplasmanda yapılacak maç öncesi Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

Olimpiu Morutan ilk kez milli davet aldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen savunmacı Alin Toşca da milli takıma davet edildi.