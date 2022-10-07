Petrol
95
0.61%
Euro
18.1118
-0.42%
Dolar
18.5895
0.03%
Altın
1.013
-0.91%
Borsa
3570
0.44%
Bitcoin
368.162
-2.34%
BTXN Coin
10.60
-2.21%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C
    Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesinde konuştu

    Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesinde konuştu

    Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 07.10.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ampute Futbol Milli Takımı, yoluna dolu dizgin ilerliyor. Son olarak Millilerimiz, Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Özbekistan'la mücadele edecek olan Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

    Maç öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Bedensel Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Milli Takım hakkında konuştu.

    Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesinde konuştu İZLE

    "Hedefimiz şampiyonluk"

    Ergezen açıklamalarında, "Çok inanmış durumdayı şampiyonluğa... 3 aşağı 5 yukarı beklediğimiz rakiplerimizle karşılaşmış olacağız. Fas'taki kazanmış olduğumuz zaferden sonra morallerimiz çok yüksek.

    Hem kamuoyu desteği hem de devlet büyüklerimizin destekleriyle ve halkımızın da desteğiyle sahaya tam bir motivasyonla çıkacağız. En başından beri ifade ettiğimiz gibi hedefimiz şampiyonluk...

    Ev sahipliğini yapmış olduğumuz 6. Ampute Futbol Şampiyonluğunu da nasip olursa milletimize armağan etmek istiyoruz.

    Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesinde konuştu #1

    "Girişler ücretsiz Aziz İstanbulluları bekliyoruz"

    Halkımız ve devlet büyüklerimiz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destekleriyle bugünlere kadar geldik.

    Bu mübarek günde izleyicilerimiz dualarını bizden eksik etmesinler. Aziz İstanbulluları maça davet ediyoruz. Beşiktaş'ın stadında oynayacağız.

    Maça girişler ücretsiz tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesinde konuştu #2


    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Etlik Şehir Hastanesi'ne helikopterli ilk transfer
    Gündem

    Etlik Şehir Hastanesi'ne helikopterli ilk transfer

    Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
    3. Sayfa

    Ordu’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

    Görüş Bildir