Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Ampute Futbol Milli Takımı, yoluna dolu dizgin ilerliyor. Son olarak Millilerimiz, Fas'ı 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Özbekistan'la mücadele edecek olan Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Bedensel Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Milli Takım hakkında konuştu.

Muaz Ergezen, Özbekistan maçı öncesinde konuştu İZLE



"Hedefimiz şampiyonluk"

Ergezen açıklamalarında, "Çok inanmış durumdayı şampiyonluğa... 3 aşağı 5 yukarı beklediğimiz rakiplerimizle karşılaşmış olacağız. Fas'taki kazanmış olduğumuz zaferden sonra morallerimiz çok yüksek.

Hem kamuoyu desteği hem de devlet büyüklerimizin destekleriyle ve halkımızın da desteğiyle sahaya tam bir motivasyonla çıkacağız. En başından beri ifade ettiğimiz gibi hedefimiz şampiyonluk...

Ev sahipliğini yapmış olduğumuz 6. Ampute Futbol Şampiyonluğunu da nasip olursa milletimize armağan etmek istiyoruz.





"Girişler ücretsiz Aziz İstanbulluları bekliyoruz"

Halkımız ve devlet büyüklerimiz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere destekleriyle bugünlere kadar geldik.

Bu mübarek günde izleyicilerimiz dualarını bizden eksik etmesinler. Aziz İstanbulluları maça davet ediyoruz. Beşiktaş'ın stadında oynayacağız.

Maça girişler ücretsiz tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.