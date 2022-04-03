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    Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa Şampiyonu oldu

    Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa Şampiyonu oldu

    Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Milli sporcu Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 20:15
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 03:37
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    Türkiye, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularıyla adından sıkça söz ettirdi.

    Ülkemiz, 7'nci altın madalyasını 67 kiloda milli sporcu Murat Fırat ile kazandı.

    RAKİBİNİ 3-1 MAĞLUP ETTİ

    Milli güreşçi, finalde ev sahibi ülkenin sporcusu Krisztian Vancza ile mindere çıktı. Güçlü rakibini 3-1 yenen Murat Aydın, altın madalyanın sahibi oldu.

    Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa Şampiyonu - VİDEO

    Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa Şampiyonu oldu #1

    GEÇEN YIL BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI

    Milli güreşçi, geçen yıl Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya almıştı.

    Murat Fırat, Budapeşte'de çeyrek finalde Sırp Sebastian Nad'ı 5-1, yarı finalde de Azerbaycanlı Hasrat Jafarov'u 2-0 yenerek finale çıkmıştı.

    Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa Şampiyonu oldu #2

    "YENİ HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU"

    Milli güreşçi, final müsabakasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Benim için zorlu bir müsabakaydı, şükürler olsun ülkeme altın madalya kazandırdım. Dünya Şampiyonası'nda da hedefimiz şampiyonluk. Beni yetiştiren hocalarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Madalyam, beni destekleyen herkese armağan olsun." diye konuştu.


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