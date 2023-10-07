Murat Sancak: Yusuf Sarı'yı milli takımda oynaması için tedavi ettireceğiz Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı basın açıklamasında karşılaşma sırasında sakatlanan Yusuf Sarı'nın tedavi için Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçilen Yusuf Sarı'nın sakatlığı hakkında konuşan Sancak, başarılı futbolcunun sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

"Milli takıma yetiştireceğiz Yusuf'u"

Karşılaşma sırasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf Sarı'nın adalesinde sorun olduğunu dile getiren Başkan Sancak şunları söyledi:

Yusuf Sarı, şimdi adelesinde sorun var. Onu bu akşam Fransa'ya göndereceğiz. Orada mahir bir doktor var, inşallah tedavi edip, milli takıma yetiştireceğiz onu da. Biraz masraflı olacak ama yapacak bir şey yok.

"Kimi istiyorsanız alabilirsiniz"

Ayrıca 3 Adana Demirsporlu futbolcunun milli takıma çağrılmasını doğru bulan Sancak, A Milli Takım için her şeyi yapacaklarını şu ifadelerle dile getirdi: