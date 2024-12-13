Murat Yakın: Dünya Kupası'nda inşallah Türkiye'ye karşı oynarız

AA & Ensonhaber

B Grubu'nda İsveç, Slovenya ve Kosova ile eşleşen İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın, Zürih şehrindeki FIFA merkezinde düzenlenen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH LİDER OLARAK DÜNYA KUPASI'NA KATILIRIZ"

Zor grupta olduklarını belirten Yakın, şunları dedi:

İnşallah lider olarak Dünya Kupası'na katılırız. Amerika'ya gitmek istiyoruz. Özel ve güzel bir turnuva olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE BOL ŞANSLAR DİLİYORUM"

Murat Yakın, "Gruplarda Türkiye ile eşleşmek ister miydiniz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

Türkiye'ye karşı bugüne kadar oynayamadım. Kardeşim Hakan 2008'de İsviçre'de Türkiye'ye karşı oynamıştı. Belki Dünya Kupası'nda inşallah Türkiye'ye karşı oynarız. Harika oyuncularınız var. Çok beğeniyorum. İyi takımlarda oynuyorlar. Genç bir takımsınız, gruplarda Türkiye'ye bol şanslar diliyorum.

"SÜPER LİG'İ O KADAR TAKİP ETMİYORUM"

İsviçre Teknik Direktörü, "Türkiye Ligi'ni ve eski takımınız Fenerbahçe'yi takip ediyor musunuz?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: