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    Musiala, İngiltere'yi değil Almanya Milli Takımı'nı seçti

    Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 24.02.2021 - 17:23
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    Musiala, İngiltere'yi değil Almanya Milli Takımı'nı seçti

    Bayern Münih'in 2003 doğumlu genç yeteneği Jama Musiala, Alman ve İngiliz taraftarların merakla beklediği soruyu yanıtladı.

    Athletic'e konuşan Musiala; "İngiltere benim evim. İngiltere'nin benim için ne anlama geldiğini ifade etmek zor çünkü çok fazla güzel anım var. Kalbim Almanya ve İngiltere için atmaya devam edecek." dedi.

    "DOĞDUĞUM TOPRAKLARI SEÇTİM"

    Yetenekli oyuncu, "Bu soruyu (Hangi milli takımı temsil edeceğim) kendime çok sordum. Geleceğim için en iyisi hangisidir? Nerede oynamak için daha fazla şansım var? Sonunda hissettiğim duyguyu dinledim. Doğduğum topraklarda oynamanın doğru karar olduğuna karar verdim. Benim için kolay bir karar değildi." ifadelerini kullandı.

    Musiala, İngiltere yi değil Almanya Milli Takımı nı seçti #1

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