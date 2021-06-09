- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Mustafa Sandal'dan EURO 2020 şarkısı
Mustafa Sandal'dan EURO 2020 şarkısı
Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın EURO 2020'de boy gösterecek A Milli Takımımız için hazırladığı şarkı, futbolseverlerle buluştu.
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 17:48
- Güncelleme : 09.06.2021 - 18:06
Şenol Güneş'in ricasıyla harekete geçen Mustafa Sandal, A Milli Takımımız için hazırladığı bestesini tamamladı.
YENİ BESTE GÖRÜCÜYE ÇIKTI
Milli Takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan videonun üstündeki "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" mesajı dikkat çekti.
Mustafa Sandal'dan A Milli Takımımıza şarkı - İZLE