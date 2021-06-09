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    Mustafa Sandal'dan EURO 2020 şarkısı

    Mustafa Sandal'dan EURO 2020 şarkısı

    Ünlü sanatçı Mustafa Sandal'ın EURO 2020'de boy gösterecek A Milli Takımımız için hazırladığı şarkı, futbolseverlerle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 18:06
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    Şenol Güneş'in ricasıyla harekete geçen Mustafa Sandal, A Milli Takımımız için hazırladığı bestesini tamamladı.

    YENİ BESTE GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    Milli Takımlar sosyal medya hesabından paylaşılan videonun üstündeki "O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak Bizim Çocuklar" mesajı dikkat çekti.

    Mustafa Sandal'dan A Milli Takımımıza şarkı - İZLE

    Mustafa Sandal dan EURO 2020 şarkısı #1

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