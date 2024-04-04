Necla Güngör Kıragası: Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, "Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Bu turnuvanın oyun planını o kampta çok çalıştık. Şimdi yeni yükseldiğimiz bu ligde kalıcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz" dedi.

DHA

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1’İnci Grup'ta yarın ilk maçına İsviçre deplasmanında çıkacak olan A Milli Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktör Necla Güngör Kıragası, karşılaşma öncesinde Zürih'te açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar C Ligi'nde gol yemeden 6'da 6 yapıp, B Ligi'ne yükseldikten sonra Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade etti.

"Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik"

Kıragası, sözlerine şöyle başladı:

Çok verimli bir kamp dönemi geçirdik. Bu turnuvanın oyun planını o kampta çok çalıştık. Şimdi yeni yükseldiğimiz bu ligde kalıcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.

"Grubun en zorlu takımı İsviçre"

İsviçre ile mücadele gücü çok yüksek bir maça çıkacaklarını söyleyen Kıragası, şu yorumlarda bulundu:

Grubun en zorlu takımı İsviçre. Kadın futbolunda dünya sıralamasında 22. Sıradalar. A Ligi'nden yeni düştüler. Ancak takımın başına kadın futbolunda dünyanın çok tecrübeli bir ismi olan 64 yaşındaki Pia Mariane Sundhage'i getirdiler. Pia geçmişte Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Çin gibi ülkelerin ve birçok köklü takımın antrenörlüğünü yaptı. İsviçre ile mücadele gücü çok yüksek bir maça çıkacağız. C Ligi'ni gol yemeden bitirdik. Savunma yönümüzün üzerine çok çalıştık. Etkin bir savunma ve hızlı hücumlarla sonuca gitmek istiyoruz.

"Macaristan karşısında iyi bir sonuç almak istiyoruz"

İsviçre deplasmanından iyi bir oyun sergileyerek dönmek istediklerini aktaran Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle noktaladı:

Maçın oynanacağı 30 bin kişi kapasiteli Letzigrund Stadı'nda biletlerin tamamının satıldığını öğrendik. Dolu tribünlere oynamak bizi her zaman heyecanlandırıyor. Umuyorum ki İsviçre deplasmanından iyi bir oyun sergileyerek döneriz. 9 Nisan Salı günü Pendik Stadyumu'nda Macaristan ile karşılaşacağız. O maçta tüm taraftarlarımızı stadyuma bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmanın biletlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Taraftarlarımızın vereceği destekle Macaristan karşısında da iyi bir sonuç almak istiyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)