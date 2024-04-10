A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup ikinci maçında konuk ettiği Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Oyuncularım disiplinlerini kaybetmediler"
Karşılaşmayı değerlendiren Necla Güngör Kıragası, şu şekilde konuştu:
Mücadele gücü çok yüksek bir takımla karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. Çalışmalarda taktiğimizi de ona göre oluşturduk. İki tane de senaryomuz vardı. İlk yarıda topu olabildiğince tutup devreye pozisyon vermeden girmeyi ve İki yarıda da hücum oyuncularımızı devreye sokarak sonuca gitmek istiyorduk. Aslında ilk devrede yediğimiz gol dışında düşündüğümüz gibi oldu. Oyuncularım disiplinlerini kaybetmediler. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettirdiler. Taktik anlamda çalıştığımız her şeyi sahada görmek bizim için mutluluk verici. Dünya sıralamasında Macaristan 4, biz ise 62’nci sıradayız. Bu farka rağmen oyuncularım sahada verdikleri mücadele ile kadın futbolu anlamında ne kadar ileriye gidebileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece mutluyum. Bu görmüş olduğunuz kızlar, ülkeleri için ve kadın futbolunun gelişimi için ciddi anlamda emek veren oyuncular. Bu sebeple son derece gururluyum.
"Hedefimiz öncelikle B Ligi’ne kalmak"
Play-Off’lara kalmak istediklerini ifade eden Kıragası, şu şekilde konuştu:
Hedefimiz öncelikle B Ligi’nde kalmak. Hemen A Ligi’ne gidelim gibi hızlı adımlar atmak istemiyoruz. Adımlarımız yavaş ama sağlam olsun istiyoruz. C Ligi’ndeki süreci de 4 yıl içerisinde inşa edebildik. Yapılan yatırımların meyvelerini henüz topluyoruz. Tabi B Ligi’nde kalıcı olup C Ligi’ne hiç düşmeden İsviçre’nin ardından ikinci olarak Play-Off’lara kalmak istiyoruz. Bu maç o yüzden çok kıymetliydi. Macaristan’ı puan olarak altımıza attık. Azerbaycan ile oynayacağımız maçları kazanarak puanımızı 9’a yükseltmek istiyoruz.
"Buraya gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim"
Pendik Stadyumu’na gelen taraftarların verdiği destek için teşekkür eden Necla Güngör Kıragası, sözlerini şöyle noktaladı:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde buraya gelerek bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Tüm izleyenlerimizin bayramını kutluyorum. Kadınlar Milli Takımı’nın kalecisi Selda Akyüz’ün annesi rahatsızlandığı için kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. Pamuk annenin de ellerinden öpüyorum.
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