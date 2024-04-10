DHA

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup ikinci maçında konuk ettiği Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularım disiplinlerini kaybetmediler"

Karşılaşmayı değerlendiren Necla Güngör Kıragası, şu şekilde konuştu:

Mücadele gücü çok yüksek bir takımla karşılaşacağımızı zaten biliyorduk. Çalışmalarda taktiğimizi de ona göre oluşturduk. İki tane de senaryomuz vardı. İlk yarıda topu olabildiğince tutup devreye pozisyon vermeden girmeyi ve İki yarıda da hücum oyuncularımızı devreye sokarak sonuca gitmek istiyorduk. Aslında ilk devrede yediğimiz gol dışında düşündüğümüz gibi oldu. Oyuncularım disiplinlerini kaybetmediler. Mücadeleyi sonuna kadar devam ettirdiler. Taktik anlamda çalıştığımız her şeyi sahada görmek bizim için mutluluk verici. Dünya sıralamasında Macaristan 4, biz ise 62’nci sıradayız. Bu farka rağmen oyuncularım sahada verdikleri mücadele ile kadın futbolu anlamında ne kadar ileriye gidebileceklerini gösterdiler. O yüzden son derece mutluyum. Bu görmüş olduğunuz kızlar, ülkeleri için ve kadın futbolunun gelişimi için ciddi anlamda emek veren oyuncular. Bu sebeple son derece gururluyum.