Necla Güngör Kıragası: Kaybettiğimiz için üzgünüz

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup dördüncü maçında Sivas’ta karşılaştığı Slovenya’ya 1-0 yenildi ve 3 puanda kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"SİVASLILARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kıragası, şunları dedi:

Sivas şehri kadın futbolu seyirci rekorunu kırarak gururlandırdı. Biz desteklerinden dolayı Sivaslılara teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli işler yaptı taraftarlar. Gönül isterdi ki taraftara galibiyet armağan edelim ama kaybettiğimiz için üzgünüz. Erken bulduğumuz ancak hakemin vermediği bir penaltı vardı. Çok çalıştığımız yerden gol yedik. Golden sonra oyuncularımızda düşüş oldu. Slovenya grubunda şu anda lider. FIFA sıralamasına baktığımızda bizden 20 sıra üstte. Buna rağmen yine de rakibe karşı iyi mücadele ettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Oyuncularıma mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum çok iyi bir ekibe karşı çok iyi mücadele ettiler.