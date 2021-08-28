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    Nesim Turan paralimpik oyunlarında bronz madalya kazandı

    Masa tenisi müsabakalarında iki altın madalyası olan rakibi Kim'e yenilen Nesim Turan, bronz madalyanın sahibi oldu.
    • AA
    • 28.08.2021 - 04:17
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    Nesim Turan paralimpik oyunlarında bronz madalya kazandı

    Tokyo Paralimpik Oyunları'nda bir madalya daha kazanıldı.

    Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen masa tenisi müsabakalarında dünya şampiyonluğu bulunan Nesim Turan, yarı finalde iki paralimpik altın madalyasına sahip Kim ile karşılaştı.

    "İNŞALLAH PARİS'TE OLUR"

    Milli sporcu, rakibine 9-11, 11-9, 11-7 ve 11-2'lik setlerle 3-1 mağlup oldu ve bronz madalya aldı.

    Nesim, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada, "Gerçekten üzgünüm. Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonasında final oynama hayalini gerçekleştirmiştik. Buraya da onun için gelmiştik ama nasibimizde yokmuş. İnşallah Paris'te olur." ifadelerini kullandı.

    Nesim Turan paralimpik oyunlarında bronz madalya kazandı #1

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