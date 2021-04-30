Neslihan Yiğit Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Çeyrek final mücadelesinde Almanya'dan Yvonne Li'yi 21-16'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale kalmayı başaran Neslihan Yiğit, madalyayı garantiledi.

AVRUPA'DA MADALYAYA ULAŞAN İKİNCİ SPORCUMUZ

Yarı finalde İspanyol Carolina Marin ile karşı karşıya gelecek Neslihan Yiğit, 2014'te üçüncülük elde eden Özge Bayrak'tan sonra Avrupa şampiyonalarında madalyaya ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu.