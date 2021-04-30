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    Neslihan Yiğit Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde

    Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 23:07
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 11:17
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    Neslihan Yiğit Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde

    Çeyrek final mücadelesinde Almanya'dan Yvonne Li'yi 21-16'lık setlerle 2-0 yenerek yarı finale kalmayı başaran Neslihan Yiğit, madalyayı garantiledi.

    AVRUPA'DA MADALYAYA ULAŞAN İKİNCİ SPORCUMUZ

    Yarı finalde İspanyol Carolina Marin ile karşı karşıya gelecek Neslihan Yiğit, 2014'te üçüncülük elde eden Özge Bayrak'tan sonra Avrupa şampiyonalarında madalyaya ulaşan ikinci Türk oyuncu oldu.

    Neslihan Yiğit Avrupa Badminton Şampiyonası nda yarı finalde #1

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