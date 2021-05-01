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    Neslihan Yiğit'ten Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya

    Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.
    • AA
    • 01.05.2021 - 21:39
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    Neslihan Yiğit'ten Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya

    Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, yarı final mücadelesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

    AVRUPA'DA 3. OLAN İKİNCİ SPORCUMUZ

    Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.

    Neslihan Yiğit ten Avrupa Badminton Şampiyonası nda bronz madalya #1

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