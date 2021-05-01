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- Neslihan Yiğit'ten Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya
Neslihan Yiğit'ten Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya
Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.
- AA
- 01.05.2021 - 21:39
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, yarı final mücadelesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.
AVRUPA'DA 3. OLAN İKİNCİ SPORCUMUZ
Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.