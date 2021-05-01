Neslihan Yiğit'ten Avrupa Badminton Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli badmintoncu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda Avrupa üçüncüsü oldu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde Neslihan Yiğit, yarı final mücadelesinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Carolina Marin'e 21-18/21-9 setlerle 2-0 yenildi ve bronz madalya kazandı.

AVRUPA'DA 3. OLAN İKİNCİ SPORCUMUZ

Avrupa üçüncüsü olan Neslihan Yiğit, Avrupa şampiyonalarında bu başarıya ulaşan ikinci milli sporcu oldu.