Neymar, Brezilya Milli Takımı'nda oynayamayacak

Neymar, sakatlığı nedeniyle Brezilya Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında forma giyemeyecek.

Başakşehir maçında sakatlanan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'dan kötü haber geldi.

28 yaşındaki oyuncu, Brezilya Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki 3 ve 4. maçlarında oynayamayacak.

KADRODAN ÇIKARILDI

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Neymar milli takımın yarın TSİ 03.30'da Venezuela ve 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 02.00'de Uruguay ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosundan çıkarıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya, ilk 2 maçını kazanmıştı.