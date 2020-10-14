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    Neymar, Peru'ya 3 gol attı

    Neymar, Peru'ya 3 gol attı

    Brezilya, Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta Peru'yu 4-2 mağlup etti. Toplam gol sayısını 64'e çıkaran Brezilyalı futbolcu, Ronaldo'yu geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2020 - 11:20
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 11:20
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    2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Peru ile karşı karşıya geldi.

    Tite yönetimindeki Sambacılar, maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen galibiyeti almasını bildi: 4-2.

    Neymar, Peru ya 3 gol attı #1

    NEYMAR, RONALDO'YU GEÇTİ

    Karşılaşmada 2'si penaltıdan toplam 3 gol atan Neymar, efsane golcü Ronaldo'yu geride bırakarak 64. golüne ulaştı ve Brezilya Milli Takımı'nın en skorer ikinci oyuncusu oldu.

    ZİRVEDE PELE VAR

    Ronaldo 62 golde kalırken, Pele'nin ise 77 golü bulunuyor. Henüz 28 yaşında olan Neymar'ın, Pele'nin rekorunu kırmasına 14 gol kaldı.

    Neymar, Peru ya 3 gol attı #2

    İSTATİSTİKLER HER ŞEYİ ANLATMAZ

    Öte yadan Neymar'ın bu başarısı hakkında sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, istatistiklerin her şeyi anlatmadığını ve Ronaldo'nun Neymar'dan çok daha iyi futbolcu olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.

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