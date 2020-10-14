Neymar, Peru'ya 3 gol attı

Brezilya, Neymar'ın hat-trick yaptığı maçta Peru'yu 4-2 mağlup etti. Toplam gol sayısını 64'e çıkaran Brezilyalı futbolcu, Ronaldo'yu geride bıraktı.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Peru ile karşı karşıya geldi.

Tite yönetimindeki Sambacılar, maçta 2 kez geriye düşmesine rağmen galibiyeti almasını bildi: 4-2.

NEYMAR, RONALDO'YU GEÇTİ

Karşılaşmada 2'si penaltıdan toplam 3 gol atan Neymar, efsane golcü Ronaldo'yu geride bırakarak 64. golüne ulaştı ve Brezilya Milli Takımı'nın en skorer ikinci oyuncusu oldu.

ZİRVEDE PELE VAR

Ronaldo 62 golde kalırken, Pele'nin ise 77 golü bulunuyor. Henüz 28 yaşında olan Neymar'ın, Pele'nin rekorunu kırmasına 14 gol kaldı.

İSTATİSTİKLER HER ŞEYİ ANLATMAZ

Öte yadan Neymar'ın bu başarısı hakkında sosyal medyada yorum yapan futbolseverler, istatistiklerin her şeyi anlatmadığını ve Ronaldo'nun Neymar'dan çok daha iyi futbolcu olduğunu belirten paylaşımlarda bulundu.