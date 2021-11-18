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    Nihat Özdemir: Play-off'lara kaldığımız için mutluyum

    Nihat Özdemir: Play-off'lara kaldığımız için mutluyum

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, Karadağ zaferi ve Milli Takım'ın play-offa kalması ile ilgili duygularını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2021 - 11:44
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 11:59
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    A Milli Takımımız'ın Stefan Kunz yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aralara grubu 2. sırada bitirmesine en çok sevinen isimlerin başında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geliyor.

    Tarihi fark yediğimiz Hollanda maçının ardından radikal bir karara imza atarak Şenol Güneş ile yolları ayırma kararı alan TFF'nin Stefan Kuntz hamlesinin doğruluğu Milliler'in play-off'a kalarak Katar umutlarını sürdürmesiyle adeta tescillenmiş oldu.

    Nihat Özdemir: Play-off lara kaldığımız için mutluyum #1

    "İLK KEZ YÜZÜM GÜLÜYOR"

    Hürriyet'e konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Milli Takımımız'ın, grubu 2. sırada bitirerek playoff'a kalmayı başardığı için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    Play-off'lara kalınmasından ötürü mutlu olduğunu dile getiren Özdemir, "Evet yüzüm ilk kez gülüyor. Bugün herkesin yüzü gülüyor. Bugün gülmezsek ne zaman güleceğiz!" dedi.

    Nihat Özdemir: Play-off lara kaldığımız için mutluyum #2

    "HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

    Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik eden Federasyonun 1 numarası, "Milli Takım gruptan çıkmak için her şeyini ortaya koydu. Yenilebiliriz ama sahada herkesin mutlu olacağı futbol ve goller izlemek istiyoruz. Bunu da tüm teknik ekip ve oyuncularımız gerçekleştirdi. Herkese teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.

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