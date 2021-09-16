Nihat Özdemir'den Şenol Güneş'in tazminatıyla ilgili açıklama

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Milli Takım'ın yeni teknik direktörü ve Şenol Güneş'le ilgili açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım'da alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'le yollar ayrılmıştı. Güneş'in ardından takımın başına geçecek isim merakla bekleniyor.

Yeni gelecek ismin yanında Güneş'in Milli Takım'dan alacağı tazminat da merak konusu.

Konuyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Dünya gazetesi yazarı Vahap Munyar'a konuştu.

"KUNTZ'LA GÖRÜŞÜYORUZ"

Vahap Munyar, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e A Milli Takım Teknik Direktörlüğü ile ilgili Almanya U21 Takımı’nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz’un adının öne çıkması konusunu sordum, yanıtladı:

- Görüşüyoruz. Henüz görüşmelerimiz sürüyor.

Biraz daha bilgi almaya çalıştım:

- Sizin için ibre daha çok Kuntz’dan yana mı?

Şu yanıtı verdi:

- Görüşme aşamasında olduğumuz için henüz net bir şey söyleyecek durumda değilim.

Açıkça söylemese de Özdemir’den TFF’nin yeni dönemde A Milli Takım için yabancı teknik direktörle yola devam etmek istediği izlenimini edindim.





"SİZ NE VERİRSENİZ KABULÜMDÜR"

Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e Şenol Güneş’in tazminatı konusunun kamuoyunda çok tartışıldığını anımsattım, yanıtladı:

- Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.

Şenol Güneş’in tazminat konusunda yine de TFF’ye bir mesaj vermiş olması gerektiğini düşündüğüm için ısrarla sordum, Özdemir şu yanıtla yetindi:

- Şenol Hoca, 'Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür' dedi."