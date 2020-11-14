Galatasaraylı Etebo'nun da formasını giydiği Nijerya Milli Takımı, 4-0 öne geçtiği maçta Sierra Leone'yle 4-4 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya ile Sierra Leone'nin karşı karşıya geldiği maç tarihi bir geri dönüşe sahne oldu.

YARIM SAATTE 4-0 OLDU

Samuel Ogbemudia Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 29. dakikasında 4-0 öne geçen Nijerya, rehavete kapılınca mücadele 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

Nijerya'nın gollerini 4. ve 27. dakikalarda Iwobi, 21. dakikada Osimhen ve 29. dakikada Chukwueze atarken, Sierra Leone'nin sayılarını 41. dakikada Quee, 72. ve 86. dakikalarda Kamara ile 80. dakikada Bundu kaydetti.

Nijerya 4-0 öne geçtiği maçı kazanamadı VİDEO

ETEBO 90 DAKİKA OYNADI

Nijerya'da Galatasaray forması giyen Etebo ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika süre aldı.

Öte yandan Napoli'nin 80 milyon euroluk transferi Osimhem, 78. dakikada ciddi bir sakatlık geçirerek kenara geldi.

Bu sonucun ardından 3. maçında ilk puan kaybını yaşayan Nijerya puanını 7 yaparken, Sierra Leone ise 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Grubun 4. hafta maçında 17 Kasım tarihinde Nijerya bu sefer deplasmanda Sierra Leona ile rövanş maçına çıkacak.