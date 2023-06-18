Norveç taraftarı, Erling Haaland'ı yuhaladı İskoçya karşısında Norveç'in tek golünü atan Erling Haaland maç sonrasında staddan ayrılırken, taraftarların imza isteğini geri çevirince yuhalandı.

EURO 2024 A grubu 3. haftasında İskoçya ile Norveç karşı karşıya geldi. Ullevaal Stadyumu'nda oynanan maçı İskoçya 2-1 kazandı.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Lyndon Dykes ve 89. dakikada Kenny McLean'ın kaydetti. Norveç'in tek golü 61. dakikada Erling Haaland penaltıdan kaydetti.

Norveç henüz galibiyet alamadı

EURO 2024'e katılma konusunda oldukça iddialı bir konuma gelen İskoçya oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla A Grubunda liderliğini pekiştirdi. Norveç ise henüz galibiyet alamadı ve 4. sırada 1 puanda kaldı.

İskoçya bir sonraki maçta kendi sahasında Gürcistan ile karşılaşacak. Norveç'te kendi evinde Güney Kıbrıs'ı ağırlayacak.

Norveçliler, Haaland'ı yuhaladı

Bu mücadelenin ardından ise geçtiğimiz hafta bu sezon birçok rekor kırdığı Manchester City ile İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde mutlu sona ulaşan Erling Haaland, tepkileri topladı.

Stadyumdan ayrılırken Norveçli taraftarların imza isteğini geri çeviren golcü futbolcu yuhalandı.