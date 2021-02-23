Norveç - Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı, seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacak.

Norveç Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

STAT VE SAAT AÇIKLANACAK

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

TÜRKİYE'NİN RAKİPLERİ

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.