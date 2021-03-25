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    Norveç-Türkiye maçının hakemi

    A Milli Takımımızın, Norveç ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2021 - 12:37
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 13:21
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    Norveç-Türkiye maçının hakemi

    Hollanda'yı 4-2 yenerek grup elemelerine çok iyi başlangıç yapan A Milli Takımımız, cumartesi günü Norveç ile karşı karşıya gelecek.

    MAÇ MALAGA'DA OYNANACAK

    Koronavirüs nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem açıklandı.

    Kritik karşılaşmayı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

    Norveç-Türkiye maçının hakemi #1

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