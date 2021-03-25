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Norveç-Türkiye maçının hakemi
A Milli Takımımızın, Norveç ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçını, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
- Haber Merkezi
- 25.03.2021 - 12:37
- Güncelleme : 25.03.2021 - 13:21
Hollanda'yı 4-2 yenerek grup elemelerine çok iyi başlangıç yapan A Milli Takımımız, cumartesi günü Norveç ile karşı karşıya gelecek.
MAÇ MALAGA'DA OYNANACAK
Koronavirüs nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde oynanacak mücadelede düdük çalacak hakem açıklandı.
Kritik karşılaşmayı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.