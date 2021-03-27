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    Norveç-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan Türkiye, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 08:39
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    Norveç-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek.

    Norveç'teki seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda saat 20:00'de oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek.

    Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Norveç-Türkiye karşılaşmasını TRT 1 canlı yayınlayacak.

    Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti. Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Norveç: Jarstein, Meling, Ajer, Strandberg, Svensson, Midtsjo, Thorstvedt, Elyounoussi, Odegaard, Haaland, Sörloth

    Türkiye: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

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