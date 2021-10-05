Norveç'in hocası Solbakken iddialı konuştu

Cuma gün Milli Takımımızla oynayacak Norveç'te teknik direktör Solbakken, "Teknik ekiple görüşüp savaş planlarımızı hazırladık" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın kritik maçta karşılaşacağı Norveç'te, sakatlık krizi gün geçtikçe büyüyor. Şu ana kadar Erling Braut Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit'in sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı açıklandı.

Norveç Teknik Direktörü Solbakken de içinde bulundukları durumu anlattı;

“Bratveit de sakatlandı. Yerine Viljar Myhra'yı çağırdık, otele yeni giriş yaptı. Kapıda onunla karşılaştım, odaya gidene kadar sakatlanmadıysa hazır durumda.

Doktorumuz Ola San, ortopedi uzmanıyla konuştu. Haaland'ın raporlarına baktılar, şu anda hazır olmanın çok uzağında. Hızlı iyileşme sağlandığını söyleyemem.





“SAKAT OYUNCULARLA İLGİLİ ARTIK KONUŞMAK İSTEMİYORUM”

Sakat oyuncularla ilgili artık konuşmak istemiyorum, yapacak bir şey yok. Bu oyuncular gelmeyecek, artık önümüzdeki iki maç için olmayacaklar. Önemli oyuncularımız burada. Güçlü bir takımla oynayacağız ve umutlarımızı ayakta tutacağız. Yine de olağanüstü bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim ama yapabileceğimiz bir şey yok.





“SAVAŞ PLANLARIMIZI HAZIRLADIK”

Türkiye maçına 24 sağlıklı ve hızlı oyuncuyla çıkacağız. Teknik ekiple görüşüp savaş planlarımızı hazırladık. Birkaç oyuncuya da neler yapmak istediğimi anlattım. Onlar da kendi düşüncelerini söylediler.





“TÜRKİYE BİZİ EZİP GEÇEMEZ”

Daha önce de favori olmadığımız maçlara çıktık. Ben açıkçası böyle maçlarda iyiyimdir. Belki de benim gücüm bu. Türkiye ile başa baş bir maç oynayacağımızdan eminim, bizi ezip geçemeyeceklerinden eminim.

Türkiye'de bir cadı kazanında olacağımızın farkındayım, onlar da bu maçı sabırsızlıkla bekliyor. Stadın full olmayacağını öğrendim, bundan memnunum.”

“BU BİZİM KABUSUMUZ”

Yardımcı antrenör Per Joar Hansen ise Solbakken kadar iyimser değildi:

"Bu bizim kabusumuz. Bu kadar çok oyuncunun olmaması zorlayıcı olacak. Bu kadar önemli bir maçtan önce dünyamız tersine dönmüş durumda. Almanya ya da İngiltere olsak yerlerine hemen bir oyuncu koyabiliriz ancak şimdi rekabetçi olmak için herkesin yüzde 100'üyle oynaması lazım. İlk 11'imizin yarısı yok"