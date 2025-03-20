Oğuz Aydın: Milli takımda kalıcı olup tarih yazmak istiyorum

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 yendi.

A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan karşılaşmasının ardından konuştu.

"İKİNCİ MAÇTA FİŞİ ÇEKECEĞİZ"

Oğuz Aydın, "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum." dedi.

Açıklamalarına devam eden başarılı futbolcu, "Daha bir şey bitmedi. Daha ikinci maç var. İnşallah orada fişi çekeceğiz. Çok güzel bir gruba sahibiz. Orada turu geçeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Oğuz Aydın, son olarak, "Hayallerim var ama bunun için konuşmak için erken. En büyük hedefim milli takımda kalıcı olup tarih yazmak." dedi.