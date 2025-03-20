Oğuz Aydın, Macaristan maçına damga vurdu

Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan’ı 3-1 mağlup etti.
A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçındaki performansıyla dikkat çekti.
İKİ ASİST YAPTI
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Macaristan karşısında ilk 11'de görev verdiği Oğuz Aydın, iki asist yaptı.
Oğuz Aydın, 9. dakikada Orkun Kökçü ve 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun gollerinde asist yaparak ilk resmi maçında iki asist yapma başarısı gösterdi.
Oğuz Aydın, 71. dakikada ise yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
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