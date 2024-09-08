Okay Yokuşlu: Amacımız ve hedefimiz kazanmak A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, İzlanda ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçı öncesinde konuştu. Okay, "Amacımız ve hedefimiz kazanmak. Ülkemizdeki maçlar özel oluyor bizim için. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında yarın İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Karşılaşmada Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji düdük çalacak.

Bu kritik müsabakanın öncesinde ise A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"AMACIMIZ VE HEDEFİMİZ KAZANMAK"

Okay, sözlerine şu şekilde başladı:

Amacımız ve hedefimiz kazanmak. Ülkemizdeki maçlar özel oluyor bizim için. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz. Tek hedefimiz bu. İlk maçta beraberlik ve kırmızı kart ama bu maç geride kaldı. Elimizde bir fırsat var. Bu güzel şehirde, taraftarımızın önünde inşallah gerekeni yapacağız ve 3 puanı alacağız.

"BU TARZ MAÇLAR KENDİ ŞEHRİNİZDE OLUNCA ÖZEL HİSSETTİRİYOR"

Okay Yokuşlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bireysel olarak hislerim biraz daha farklıdır. Bu tarz maçlar, kendi şehrinizde olunca özel hissettiriyor. Ama bize her yerde bu duyguları yaşatıyorlar. Tabii ki benim açımdan biraz daha özel bir maç.

"ÇOK KALİTELİ BİR JENERASYON VAR"

Kaliteli bir jenerasyonun olduğunu belirten milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çok kaliteli bir jenerasyon var. Hocamız da aynı şekilde. Ortamın daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Daha organizeyiz. Güzel bir turnuvanın ardından bu duyguların pekiştiğini söyleyebilirim. Tabii ki inişler ve çıkışlar olacaktır. Takım içindeki arkadaşlık, bütünlük dışarıya da yansıyordur. Bu grubun bir parçası olmaktan çok mutluyum.

"MAÇ PROGRAMININ SIK OLDUĞU AŞİKAR"

Okay, son olarak şunları dedi: