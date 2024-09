Haberler



Okay Yokuşlu: Amacımız ve hedefimiz kazanmak A Milli Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, İzlanda ile oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçı öncesinde konuştu. Okay, "Amacımız ve hedefimiz kazanmak. Ülkemizdeki maçlar özel oluyor bizim için. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.