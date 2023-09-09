Oleksandr Petrakov: Sonuçtan memnun değiliz

İHA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı ile 1-1 berabere kalan Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sonuçtan memnun değiliz"

Sonuçtan memnun olmadıklarının altını çizen Petrakov, şu açıklamayı yaptı:

Sonuçtan memnun değiliz. Oyuncularımız soyunma odasında sevinmiyorlar. Ben Fransa ya da Belçika teknik direktörü değilim. Bundan dolayı gergin olmalıyım. Ermenistan Milli Takımı’nı iyi duruma getirmek için çalışıyorum. Hem Ermeni halkı hem de futbolcuları ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Türkiye, Ermenistan ve Galler, ikincilik için mücadele ediyor.