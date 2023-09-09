Oleksandr Petrakov: Sonuçtan memnun değiliz
İHA

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı ile 1-1 berabere kalan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, maç sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sonuçtan memnun değiliz"

Sonuçtan memnun olmadıklarının altını çizen Petrakov, şu açıklamayı yaptı:

Sonuçtan memnun değiliz. Oyuncularımız soyunma odasında sevinmiyorlar. Ben Fransa ya da Belçika teknik direktörü değilim. Bundan dolayı gergin olmalıyım. Ermenistan Milli Takımı’nı iyi duruma getirmek için çalışıyorum. Hem Ermeni halkı hem de futbolcuları ile iyi anlaştığımı düşünüyorum. Türkiye, Ermenistan ve Galler, ikincilik için mücadele ediyor.

Oleksandr Petrakov: Türkiye'nin güçlü olduğunu kabul ediyorum

"Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum"

Türkiye A Milli Takımı karşısında sonuç odaklı mücadele ettiklerini belirten Ermenistan Milli Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Petrakov, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye milli takımı güçlü bir takım ve genelde pozisyonlar açısından ilerideydi. Transfer değeri olarak da bizim futbolcularımızdan daha yüksek durumdalar. Karşı tarafın güçlü olduğunu kabul ediyorum, sonuca odaklı mücadele ettik.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)