Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli yurda döndü

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazananan kadın boksörümüz Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da sevgi gösterileriyle karşılandı.

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazananan kadın boksörümüz Busenaz Sürmeneli, İstanbul'da sevgi gösterileriyle karşılandı.

"ÇOCUKLUK HAYALİM AVUÇLARIMIN İÇİNDE"

Busenaz Sürmeneli, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Küçük bir çocuktum, sadece olimpiyatın ne olduğunu bilmeden, Cahit Hocam her zaman bana 'Olimpiyat'a gideceğiz, altın madalya kazanacağız' dedi. Evet, başardık, altın madalyamızı kazandık. Çok mutluyum, çok gururluyum, Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten. Bu madalya, hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Umut ışığı olsun Yangınlarda çalışanlara, canı, evi barkı yananlara, herkese umut ışığı olsun, herkese umut ışığı olsun. dedi.

"HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Tarif edilemez bir duygu olduğunu aktaran Busenaz, "Hepinize çok teşekkür ederim, Allah bana nasip etti, 108 sporcumuza da nasip eder inşallah bu duyguyu. Tarif edilemez bir duygu. Avrupa, Dünya Şampiyonluğu yaşadım, ama bu bambaşka bir duygu. Madalyamı ağlayarak aldım, ama iyi ki ağlamışım. Türk kadını olmaktan mutlu ve gururluyum, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"OLİMPİYAT DUYGUSUNU İLİKLERİMİZE KADAR HİSSETTİK"

Busenaz'ın Hocası Cahit Süme olimpiyat hayalini iliklerini kada hissettiklerini vurgulayarak, "Buraya kadar geldiniz önce çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Tabi ben daha önce de söyledim Busenaz bundan önceki boks yaşantısında 5 kez Avrupa 3 kez dünya şampiyonu oldu ve sayısız uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları var. Bütün bu şampiyonlarda İstiklal Marşımızı dinledik çok dolu duygular yaşadık ve bizi seven insanları sevindirdik. Ama olimpiyat hayali bambaşka biraz önce genel müdürümün söylediği gibi 2013 yılında bir tweet attım, Allah'ım bana olimpiyat şampiyonu sporcuyu, Trabzon'da olmadığı için ilk defa bir madalya geliyor. Trabzon'a getirmeyi, kulübümüze getirmeyi nasip et diye bir tweet atmıştım. Bunu yaşadık. Olimpiyat hayalini, duygularını, hazzını çok merak ediyordum ve bunu yaşadık, iliklerimize kadar hissettik. Çok mutluyuz devam edecek bundan sonrada elimizden gelen her şeyi yapacağız Türk sporu için ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çok sağ olun. diye konuştu.

"BUSENAZ BU MADALYA İÇİN ÇOCUKLUĞUNU YAŞAYAMADI"

Olimpiyatın çok farklı bir turnuva olduğunu vurgulayan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Şimdi sayın genel müdürüm çok güzel ifade ettiler, olimpiyat madalyası çok farklı bir şey. Yani Avrupa şampiyonu olabilirsiniz, dünya şampiyonu olabilirsiniz bu dünya şampiyonunu kaybetseniz sonraki sene tekrar kazanma şansınız var ama olimpiyat çok farklı bir şey. Dört yıl, yaklaşık dünyada beş yüz milyon aktif sporcu pota almak için bir yıl çalışıyor. Onların içerisinde on iki, on üç bin tanesi olimpiyatlara gidebiliyor ve onların içinden de üç yüz elli, üç yüz atmış tanesi bu madalyayı göğüsüne takıyor. Ben finale kaldıktan sonrada ifade ettim, ne çocukluğunu yaşıyabildi ne gençliğini yaşıyabildi. Gece gündüz Cahit hocasıyla birlikte çalıştı. Onun için bu olimpiyat madalyası çok farklı şeyler ifade ediyor. Busenaz gibi benimde bir hayalim vardı bende aktif bir sporcuydum. Allahım bana bir olimpiyat madalyası nasip et diye bende çok dua etmiştim. O madalya bugün kulüp başkanı olarak nasip oldu. Onun için çok mutluyum, çok teşekkür ederim." diyerek duygu dolu anlar yaşadı.