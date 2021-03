Orkun Kökçü: Milli takım tercihime saygı duyulmalı

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Hollanda'da milli takım tercihinden dolayı eleştirildiğini söyledi. Kökçü, "Ay-Yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum" dedi.

Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Ay-yıldızlı ekibimizin EURO 2020'deki şansını değerlendirdi.

Milli takım tercihi hakkında da konuşan Kökçü, "Ben Türk'üm. Tercihime saygı duyulmasını istiyorum." dedi.

İşte Fanatik gazetesine konuşan Orkun'un sözleri:

"İYİ BİR İNSAN OLMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUM"

“Sakatlığımdan dolayı uzun bir süre formamdan ayrı kaldım. Ama şimdi takımıma geri döndüm ve her geçen gün daha da güçlü olmak için elimden geleni yapıyorum. Hedefim, her zaman daha iyiye gitmek. Genç bir oyuncuyum, önemli bir takımda oynuyorum. Öncelikle bu günlerime şükrediyorum. İyi bir insan olmaya özen gösteriyorum. İşim gereği en yüksek seviyelere çıkmayı amaçlıyorum. Aynı zamanda ülkemi de futbol dünyasında en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Ailem, hep güçlü bir şekilde arkamda; bunu her zaman hissettim ve hissetmeye devam ediyorum.”





"VATAN BORCUM"

“Ben Türküm. Bu yüzden Ay-Yıldızlı formayı giymek benim vatan borcum. Kimseyi memnun etmek için Türkiye Milli Takımı’nı seçmedim. Bu benim tercihim ve saygı duyulmasını istiyorum. Hollanda’da doğdum, büyüdüm ve burada işimi en iyi şekilde yapıyorum. Bu seçimimi bana karşı her fırsatta kullanıyorlar! Tabii ki onları da anlıyorum fakat hiçbir gerçek benim Türk olduğumu değiştiremez ve bu da benim doğrum!”





"EURO 2020'DE BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

“A Milli Takımımız, güçlü bir kadroya sahip. Hocalarımız kime ne zaman görev verirse hepimiz en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Nasip, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bana da görev bana verilirse görevimi en iyi şekilde yerine getirmek için mücadele ederim. Turnuvada önemli rakiplerimiz var. Ancak ben, en iyi şekilde mücadele edip grubumuzu zirvede tamamlayacağımıza ve sonrasında da başarımızı sürdüreceğimize inanıyorum.”