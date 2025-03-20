Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Macaristan karşısında yıldızlaştı

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, İstanbul’da Macaristan ile karşılaştı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek rövanş öncesinde avantajı eline aldı.

Bu müsabakaya ise kariyerini Benfica'da sürdüren milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu damgasını vurdu.

ÖNCE ORKUN SAHNEYE ÇIKTI

Millilerin ilk golünü Orkun Kökçü kaydetti.

Müsabakanın 9. dakikasında Oğuz Aydın’ın pasında topla buluşan Orkun, ceza yayından yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 3. golünü kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Orkun Kökçü’nün yerine 72. dakikada İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

KEREM DE GOLÜNÜ KAYDETTİ

Millilerin ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı.

Müsabakanın 69. dakikasında Oğuz Aydın’ın sağ taraftan ortasında kale önünde Kerem, omzuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 2-0’a geldi.

26 yaşındaki futbolcu bu golle, A Milli Takım’daki gol sayısını 11’e çıkardı.

Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada yerini Can Uzun’a bıraktı.