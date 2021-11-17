Orkun Kökçü: Zor bir geceydi

Karadağ galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulunan ikinci golün sahibi Orkun Kökçü, "Zor bir rakip çıkacak ama Dünya Kupası'nda da zor rakipler olacak o yüzden bu bahane olamaz" dedi.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek play-off'a kaldı.

Galibiyetin mimarlarından olan Orkun Kökçü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR GECEYDİ"

Stefan Kuntz'un sözlerini hatırlatan Kökçü, "Zor bir geceydi, ilk yarı zorluk çektik. Maçın gidişatına iyi tepki verdik ve 1-1'i yakaladık. İkinci yarıda hoca bana söyledi. "Cebelitarık maçı gibi Hakan abi ile topu çevirin ve golü atmaya çalışın" dedi." şeklinde konuştu.

Gol pozisyonunu anlatan Kökçü, "Golü düşündüm, Hakan abi "boşsa vur" dedi. Pas gelince vurdum gol oldu" ifadelerini kullandı.

"RAKİPLER ZOR OLACAK"

Şutlara çalıştığını belirten milli oyuncu, "Feyenoord'da da şutlara çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Buraya da katkım olduğu için çok mutluyum" dedi.

Play-off'ları değerlendiren Kökçü, "Zor bir rakip çıkacak ama buna hazır olmalıyız. Dünya Kupası'nda da zor rakipler olacak o yüzden bu bahane olamaz" diye ekledi.