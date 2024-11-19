Osayi ve Osimhen oynadı, Nijerya mağlup oldu

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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu 6. haftasında Nijerya ile Ruanda karşı karşıya geldi.

Godswill Akpabio International Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan, 2-1'lik skorla konuk takım Ruanda oldu.

Nijerya'nın tek golünü 59. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ruanda'ya galibiyeti getiren goller ise 72. dakikada Ange Mutsinzi ve 75. dakikada Innocent Nshuti'den geldi.

OSAYI VE OSIMHEN FORMA GİYDİ

Nijerya'da Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi-Samuel 90 dakika forma giydi, Galatasaray'da top koşturan Victor Osimhen ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.

6 maçta ilk kez kaybeden Nijerya, 11 puanla lider olarak gruptan çıktı. Benin ile aynı puanda olan Ruanda ise averajının daha düşük olması sebebiyle gruptan çıkamadı.