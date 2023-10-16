Osman Aşkın Bak: Milletimize bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli takımın Letonya’yı yenmesiyle birlikte büyük avantajla Almanya’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na büyük bir avantajla gittiklerini belirterek, takımı ve ülke adına gururlu olduklarını söyledi.

İHA

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçı A Milli Takım 4-0 kazandı ve EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Takımımız ile gururluyuz, ülkemiz ile gururluyuz, gençlerimizle gururluyuz"

Güzel sonuç için milli takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Bakan Osman Aşkın Bak, şu sözleri sarf etti:

Letonya’ya karşı şansımızı tuttu bu sefer, net bir galibiyet elde ettik. Tebrik ediyoruz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Geçen perşembe günü Hırvatistan ile oynadıkları oyunun devamını sağladılar. 1-0 sonrasında 4-0 kazanarak grubumuzda Almanya kapılarını aralamış olduk. Şu durumda çok büyük bir avantajla Almanya’ya gidiyoruz. Bu güzel sonuç için herkesi tebrik ediyoruz. Tabii ki bu hafta spor açısından bizim için keyifli bir süreç oldu. Dolasıyla bu akşam da, bu hafta da Avrupa Şampiyonası’na katılma sürecini tamamlamış olduk. Salı günü İtalya ile beraber Avrupa Şampiyonası’na EURO 2032’yi organizasyonuna ev sahipliğimiz ilan edildi. Bu güzel bir başarı. Türk sporunun geldiği noktayı gösteren önemli bir başarı. Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen bir insan olduğu için spora yaptığımız yatırımlar bizi avantajlı bir noktaya getirdi. Bu nedenle de gururluyuz. Takımımız ile gururluyuz, ülkemiz ile gururluyuz, gençlerimizle gururluyuz. Milletimize de bu sevinci yaşattığımız için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Futbol Federasyonu Başkanımıza, yönetimine, ekibine herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız soyunma odasında sporcularımızı tebrik etti, maçı da takip etmiş. Konya’nın taraftarlarına teşekkür ediyoruz. Coşkuyla bizi desteklediler. Yolumuz açık olsun. Almanya’da görüşmek üzere diyorum. Almanya da bizim evimiz gibi, oradaki gurbetçi vatandaşlarımız güzel bir destekle beraber bu takımın iyi şeyler yapacağına inanıyoruz. Hoca değişimi de olumlu yansıdı. Güzel sonuçlar aldı, hayırlı olsun diliyorum.

"100. yılda iki Avrupa Şampiyonası’nı garantilemiş olduk"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise mutlu ve gururlu olduklarını aktararak, şu şekilde konuştu:

100. yılda iki Avrupa Şampiyonası’nı garantilemiş olduk. Böylelikle 100. yılı taçlandırmış olduk. Almanya'da 2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’na çok güzel 2 galibiyetle, 6 puanla gitmeyi garantilemiş olduk. Salı günü 2032 yılındaki şampiyonayı İtalya ile Türkiye birlikte düzenlemeyi hakkını aldık. Bugün de 2024'ü garantiledik. İnşallah darısı bundan sonraki 2028'e. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Geçici bir başarı istemiyoruz. Bundan sonraki hedef artık Almanya, orada başarılı olup gruplardan çıkabilmek ve sürdürülebilir bir başarı elde etmek istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteği var. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nı düzenleme yetkisini almamızın en büyük etkisi yapılan 38 tane stat, yollar, köprülerdir. İtalyanlarla yaptığımız görüşmelerde ‘siz hazırsınız, biz hazır değiliz’ dediler. Ülkemizin bu konuda özellikle spora yaptığı yatırımlar çok önemli. Başta Cumhurbaşkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’mız spora destek veriyor. Çok mutluyuz. İnşallah daha güzel günler görürüz. Konyalı futbol severlere çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımız bana ‘maçı Konya’da yapalım, Konya bize uğurlu geliyor’ dedi. Gerçekten de uğurlu geldi. Türkiye’mize, Türk vatandaşlarımıza bu galibiyetler hayırlı uğurlu olsun. Hepsine armağan olsun. En büyük başarıları Türkiye hak ediyor. Cumhurbaşkanımız da tüm takımı ve teknik heyeti tebrik etti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)