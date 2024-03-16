Otto Addo, yeniden Gana Milli Takımı'nın başına geçiyor 2022 Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı'nı çalıştıran Otto Addo, yeniden Afrika ülkesinin teknik direktörü oldu. Addo, mayısta resmen görevine başlayacak.

AA

Gana Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Otto Addo ile anlaşma sağlandı.

Gana Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Addo mart ayında milli takım ile maçlara çıkacak ve mayısta resmen göreve başlayacak.

2022'de Gana'yı çalıştırmıştı

Halen Borussia Dortmund'da yetenek menajerliği yapan 48 yaşındaki Addo, 2022 yılında da Gana Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayınca görevini bırakan Addo, Dünya Kupası'nda maç kazanan ilk Ganalı teknik direktör olmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)