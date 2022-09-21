Ozan Kabak: İki maçı da gol yemeden kazanacağız

Milli futbolcu Ozan Kabak, "Gol yememek ekstra bir gurur kaynağı oluyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında yarın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Lüksemburg'u konuk edecek.

Ay-yıldızlı ekibin 22 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, karşılaşma öncesinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tanıdığı bir lige geri döndüğünü belirten Ozan Kabak, "Geçen seneki Ozan ile bu seneki Ozan arasında düşünce ve çalışma olarak hiçbir fark yok. Tek fark daha düzenli, daha tanıdığım bir lige geçtim. Etrafımda bana güvenen insanlar var. Sezona iyi başladık. Sonuçlar da gelince kendimi çok iyi bir ortamda buldum. İyi performans sergilemeye başladım. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"Benim iyi bir oyuncu olduğuma güvenen insanlar var"

Sezona oldukça iyi başladığını ve devamını getirmek istediğini söyleyen Ozan Kabak, "Sezona 2 golle başladım. Ayrıca takım olarak da 2 galibiyetle başladık. Takımla beraber iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Hoffenheim'da bana güvenen, benim iyi bir futbolcu olduğuma güvenen insanlar var. Bu beni ekstra motive etti. Bundesliga'nın oyun stilime uygun bir lig olduğunu düşünüyorum. Onun için de adaptasyon sorunu çekmedim. İyi bir şekilde sezona girdik. İnşallah böyle devam eder ve sezonu üst sıralarda tamamlarız. İlk 4 maçı gol yemeden kazandık. İnşallah bu iki maçı da gol yemeden kazanırız. İnşallah B Ligi'ne çıkacağız. Ardından da A Ligi gelir. Heyecanlıyız, iyi hazırlandık. Yarın güzel bir galibiyetle bunun meyvelerini toplarız." şeklinde konuştu.

"İki maçı da gol yemeden kazanacağız"

Grup belli olduktan sonra teknik direktör Kuntz'un kendilerine gol yemeden tüm maçları kazanma hedefi koyduğunu belirten genç stoper, "Gruplar belli olduktan sonra hocamız 6 maçı da kazanmamız ve gol yemeden grubu lider olarak tamamlamamız lazım demişti. Hedefimizi böyle koymuştuk. Şu ana kadar 4 maçta bu hedefe ulaştık. 2 maçımız kaldı. Tabii ki savunma oyuncuları olarak gol yemeden kazanmak önceliğimiz. Bu ekstra bir sorumluluk yüklemiyor bize tam tersine motivasyon sağlıyor. Gol yememek ekstra bir gurur kaynağı oluyor. En iyi şekilde hazırlanacağız ve bu iki maçı da gol yemeden kazanacağız." diye konuştu.