Ozan Kabak: Kazanmayı sonuna kadar hak ettik

Hoffenheim forması giyen Milli stoperimiz Ozan Kabak, İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Milliler, Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

Ozan Kabak, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

"Müthiş bir atmosfer yarattılar"

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Diyarbakırlılar'a çok teşekkür ediyorum. Müthiş bir atmosfer yarattılar. Oynaması çok keyifliydi." dedi.

"Kazanmayı sonuna kadar hak ettik"

Milli takım ile ilk golünü atmanın sevincini yaşadığını söyleyen Kabak, "Çok zor bir maçtı aslında ama takım olarak çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman ikinci yarı topu onlara versek de maçın genelinde biz hakimdik oyuna.

Kazanmayı sonuna kadar hak ettik. İlk milli golüm. Ailem buradaydı. Benim için özel bir andı. Nice maçlara ve nice gollere diyelim." açıklamasını yaptı.

"Gayet iyi oynadık"

Ozan Kabak ayrıca, "Daha önceden de 3'lü savunma oynadık. Bu maç öyle uygun gördü hocamız. Takımımda da üçlünün sağında ve ortasında oynadım. Çağlar ve Cenk de öyle. Gayet iyi oynadık.

Adaptasyon sorunu çekmedik. Tam tersine bizim takıma tam uygun bir sistem gibi göründü bugün." ifadelerini kullandı.