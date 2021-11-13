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    Ozan Tufan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    Ozan Tufan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2021 - 00:17
    • Güncelleme : 13.11.2021 - 00:26
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    Bu sezon Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Norwich City'e kiralanan Ozan Tufan'dan talihsiz bir haber geldi.

    İDMANDA SAĞ DİZİNDEN SAKATLANDI

    A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılan 26 yaşındaki orta sahaoyuncusu Ozan Tufan, dün akşamki antrenmanda sağ dizinden sakatlandı.

    ÇEBELİTARIK KADROSUNDAN ÇIKARILDI

    Yıldız futbolcunun, Cebelitarık karşılaşması öncesinde aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

    Ozan Tufan A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı #1

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