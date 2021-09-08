Ozan Tufan: Hala EURO 2020'nin etkisi altındayız

Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 gibi farklı bir skorla yenilen Milli Takım'da Ozan Tufan, kötü bitirdikleri AVrupa Şampiyonası'nın etkisi altında olduklarını belirterek özür diledi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olan A Milli Takım'ın oyuncularından Ozan Tufan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu:

"NORVEÇ MAÇINA ODAKLANMAMIZ LAZIM"

"Söylenecek çok da bir şey yok aslında. Ağır bir mağlubiyet. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk. Bu mağlubiyette benim de sorumluluğum var. Kimsenin üzerine yıkamayız. İsim vermeden ilerlemek istiyorum. Bu takım çok büyük şeyler başardı. Bugün özelinde konuşursak çok üzücü bir şey oldu. Bunu hemen unutmamız lazım. Unutmak kolay olmayacak ama bunu unutup kilit maç Norveç maçına odaklanmamız lazım.''





"HALA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NIN ETKİSİ ALTINDAYIZ"

''Bu takımın daha başaracağı çok şey var. Şahsi fikrim kötü Avrupa Şampiyonası'nın hala etkisi altındayız. Kötü bir skor. Özür diliyoruz. Burada tek kişi, 3 kişi, 5 kişi üzerinden gitmemek gerekiyor. Bütün sorumluluk takıma, herkese aittir."