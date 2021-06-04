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Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in eğlenceli anları
A Milli Takımımızın başarılı oyuncuları Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in tanıtım filmi sırasında kamera arkasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada en çok beğenilen gönderiler arasına girdi.
- Haber Merkezi
- 04.06.2021 - 17:57
A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını Almanya'da sürdürürken futbolcularımız da idman aralarındaki vakitlerde tanıtım videoları için kamera karşısına geçiyor.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Takımın muzip isimlerinden Ozan Tufan her fırsatta takım arkadaşlarının yüzünü güldürürken Cengiz Ünder'in kamerasına yansıyan anlar izleyenleri güldürdü.
Ozan Tufan'ın top ensesindeyken "Tişörtü çıkarayım mı?" sorusuna "Çıkar çıkar" şeklinde hevesli şekilde cevap veren Cengiz Ünder, takım arkadaşını güldürürken sosyal medyada da bu anlar en fazla izlenen videolar arasına girdi.