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Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in eğlenceli anları

Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in eğlenceli anları

A Milli Takımımızın başarılı oyuncuları Ozan Tufan ve Cengiz Ünder'in tanıtım filmi sırasında kamera arkasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada en çok beğenilen gönderiler arasına girdi.