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Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol

Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol

Milli futbolcumuz Ozan Tufan, Almanya ile oynadığımız hazırlık maçında çok şık bir gol attı.