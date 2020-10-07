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Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol
Milli futbolcumuz Ozan Tufan, Almanya ile oynadığımız hazırlık maçında çok şık bir gol attı.
- Haber Merkezi
- 07.10.2020 - 23:01
- Güncelleme : 07.10.2020 - 23:01
A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız nefes kesen maçta Almanya ile 3-3 berabere kaldı.
OZAN MÜTHİŞ BİR GOL ATTI
Mücadelenin 49. dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ozan Tufan, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
İşte o güzel gol:
Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol - İZLE