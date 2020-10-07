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    Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol

    Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol

    Milli futbolcumuz Ozan Tufan, Almanya ile oynadığımız hazırlık maçında çok şık bir gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2020 - 23:01
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 23:01
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    A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi maçları öncesi deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milli Takımımız nefes kesen maçta Almanya ile 3-3 berabere kaldı.

    OZAN MÜTHİŞ BİR GOL ATTI

    Mücadelenin 49. dakikasında ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Ozan Tufan, harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

    İşte o güzel gol:

    Ozan Tufan'dan Almanya'ya jeneriklik gol - İZLE

    Ozan Tufan dan Almanya ya jeneriklik gol #1

    Ozan Tufan dan Almanya ya jeneriklik gol #2

    Efecan'ın Almanya'ya attığı gol - İZLE

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