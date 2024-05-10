Ozan Tufan'dan Euro 2024 sözleri!

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İngiltere Championship'te sezonu 70 puanla 7. sırada bitirerek play-off'un dışında kalan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Ozan Tufan, çarpıcı ifadelere imza attı.

Hull Live'a konuşan orta saha oyuncusu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya mesaj gönderdi ve 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın ev sahipliğinde yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak istediğini söyledi.

"EURO 2024'te olmak istiyorum"

Ozan Tufan, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha iki sene önce Avrupa Şampiyonası'na gittim. Atmosfere, duygulara hakimim... Bu sezon iyi bir performans sergiledim. İstatistiklerim iyi ve o uçakta olmayı umuyorum. Montella'nın beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum. Bizim açımızdan şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçta verileceğini düşünmüyorum. Geçirdiğimiz sezonun tamamına baktığınızda iyi ve olumlu performanslar sergilediğimi düşünüyorum ve turnuvada olmayı gerçekten çok istiyorum.